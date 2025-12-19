Δεσπόζει το ντέρμπι της Τούμπας, μεταδόσεις Super League

Ανά ημέρα, κανάλι και σπίκερ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η δράση συνεχίζεται στη Super League με τη 15η (και τελευταία για το 2025) αγωνιστική. Στο πρόγραμμα κυριαρχεί βεβαίως το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην Τούμπα, με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να υποδέχεται την Κηφισιά και την ΑΕΚ, μετά την… επική πρόκρισή της στους «16» του Conference League, να φιλοξενεί τον ΟΦΗ.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00 Αστέρας AKTOR – Άρης , Novasports 2. Περιγραφή: Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Νταλούκας, Ευγένιος Δαδαλιάρας.

18:00 Βόλος - Παναιτωλικός , Cosmote Sport 2. Περιγραφή: Τόλης Χριστοφοράκης. Ρεπορτάζ: Κώστας Γκουντούλας, Πάρης Τσελεπίδης.

20:30 Ολυμπιακός - Κηφισιά, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Αντρέα Παλομπαρίνι. Ρεπορτάζ: Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Ανδρέας Σερεβέτας.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:30 ΑΕΛ - Ατρόμητος , Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Τόλης Χριστοφοράκης. Ρεπορτάζ: Γιώργος Μπιτσικώκος, Σωτήρης Ταμπάκος.

19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός , Novasports Prime . Περιγραφή: Ηλίας Βλάχος. Ρεπορτάζ: Κωστής Μπότσαρης, Γιώργος Αργυρόγλου

21:00 ΑΕΚ - ΟΦΗ, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Σωτήρης Κωσταβάρας. Ρεπορτάζ: Πάνος Μάλαμας, Δημήτρης Ξαρλής

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός, Novasports Prime . Περιγραφή: Ηλίας Βλάχος. Ρεπορτάζ: Ευγένιος Δαδαλιάρας, Κωστής Μπότσαρης

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