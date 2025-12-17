ΑΕΚ – Κραϊόβα, η τηλεοπτική μετάδοση

Πέμπτη στις 22:00, στον ΑΝΤ1. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα.

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να διευρύνει το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί της και να κλείσει με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη League Phase, απέναντι στη ρουμάνιοκη ομάδα. Δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ έφεραν την Ένωση στην 4η θέση της βαθμολογίας, με πλεονέκτημα για την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που τρέχει ένα σερί οκτώ διαδοχικών νικών σε όλες τις διοργανώσεις, σε περίπτωση που μείνει εντός της τελικής οκτάδας της κατάταξης, θα αποφύγει τα ενδιάμεσα play offs φάση και θα αγωνιστεί ξανά τον Μάρτιο στους αγώνες, που θα κρίνουν την πρόκριση στα προημιτελικά. Η Ουνιβερσιτάτεα θα… παίξει τα ρέστα της για πρόκριση, καθώς βρίσκεται στην 23η θέση με 7 βαθμούς.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Μιχάλης Τσίγκρης θα μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Στις 21:30 θα ξεκινήσει pre game εκπομπή σε απευθείας σύνδεση με την «OPAP Arena» με δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, αλλά και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα. Καλεσμένος θα είναι ο Μελέτης Ηλίας, που θα δώσει τη δική του οπτική για τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας.

Τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ από τη Νέα Φιλαδέλφεια και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, για τον σχολιασμό και την ανάλυση της τελευταίας αναμέτρησης των κιτρινόμαυρων στη League Phase. Τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα και φυσικά όλα τα γκολ της βραδιάς από το UEFA Conference League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει η ομάδα που αποτελείται από τους Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

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