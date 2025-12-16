Για ακόμη 4 χρόνια στο Action24 το Copa del Rey

Στο πακέτο και το Σούπερ Καπ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Action24 προχώρησε στην εξασφάλιση των αποκλειστικών τηλεοπτικών και ψηφιακών δικαιωμάτων των κορυφαίων ισπανικών διοργανώσεων, φέρνοντας το κορυφαίο θέαμα στις οθόνες των Ελλήνων φιλάθλων.

Και το Copa del Rey (Κύπελλο Ισπανίας) και το Supercopa de España (Σούπερ Καπ) θα προβάλλονται ζωντανά και αποκλειστικά από τη συχνότητα του Action24 από φέτος και έως και το τέλος της σεζόν 2028-29 (και το Σούπερ Καπ έως το 2028).

Οι μεγαλύτεροι αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ισπανίας – η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Αθλέτικ Μπιλμπάο και όλες οι ιστορικές ομάδες της La Liga – θα προσφέρουν μοναδικές στιγμές συγκίνησης μέσα από τις διοργανώσεις του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ.

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