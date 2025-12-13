Το έκανε και αυτό η ΕΡΤ: Έκοψε στη μέση τη ματσάρα ΠΑΟ-ΠΑΟΚ και τη μετέφερε στο διαδίκτυο!

Τι κι αν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη Volley League εξελίχθηκε σε ματσάρα ολκής; Οι τηλεθεατές της ΕΡΤ μπορεί ν' απόλαυσαν «κανονικά» 4 σετ, όμως για το 5ο έπρεπε να ψάξουν στο διαδίκτυο!

MΑ- ΤΣΑ - ΡΑ! Μόνο έτσι μπορεί να περιγραφεί ο αγώνας στο Μετς που παρακολουθήσαμε (;) το απόγευμα του Σαββάτου, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που βρήκε τελικό νικητή τον Δικέφαλο με 3-2 σετ.

Κι αν απορήσατε για το ερωτηματικό μετά το ανωτέρω «παρακολουθήσαμε», υπάρχει εξήγηση, καθώς η ΕΡΤ έκανε το τηλεοπτικό της θαύμα: με το βολεϊκό ντέρμπι να βρίσκεται στο αγωνιστικό του ζενίθ (2-2) η δημόσια τηλεόραση αποφάσισε να «στείλει» το 5ο σετ από την ελεύθερη ΕΡΤ2 στο (διαδικτυακό) ERT Sports 4!

Ο λόγος; Στις 20:30 ξεκινούσε το (μπασκετικό) ΑΕΚ-Παναθηναϊκός στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ και τα δύο παιχνίδια «έπεφταν» το ένα πάνω στο άλλο.

Το ερώτημα που γεννάται εδώ είναι πάρα πολύ απλό: δεν μπορούσαν να σκεφτούν οι ιθύνοντες της ΕΡΤ πως ένα παιχνίδι βόλεϊ- πολλώ δε μάλλον ένα ντέρμπι- ενδέχεται να πάει σε 5ο σετ; Κι αφού, προφανέστατα, το γνώριζαν, γιατί δε μετέφεραν την έναρξη του Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ από τις 18:15 στις 17:45 για τηλεοπτικούς λόγους, ούτως ώστε ν' αποφευχθεί αυτό που έγινε τώρα;

Γιατί ο απλός τηλεθεατής να καλείται ν' αλλάζει κανάλι και να πηγαίνει στην εφαρμογή του ERTflix, προκειμένου να δει το φινάλε ενός συγκλονιστικού παιχνιδιού; Και γιατί να θεωρούμε δεδομένο πως άπαντες, ακόμη και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν πρόσβαση στα ιντερνετικά κανάλια ή ότι γνωρίζουν πώς ν' αλλάξουν τόσο γρήγορα από την ΕΡΤ2 στο ERT Spots 4;

Ρητορικά ερωτήματα που (δεν) ψάχνουν απανήσεις...