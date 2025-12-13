Super League, πρόγραμμα και μεταδόσεις

Ανά ημέρα, κανάλι και σπίκερ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η δράση στον δεύτερο γύρο της Super League ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το Αρης – Ολυμπιακός ενώ οι άλλοι… Ευρωπαίοι παίζουν σε Αγρίνιο (ΑΕΚ), Περιστέρι (ΠΑΟΚ) και Λεωφόρο (Παναθηναϊκός).

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ , Novasports 2. Περιγραφή: Τάσος Μπαϊρακτάρης. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Νταλούκας

18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός , Cosmote Sport 2. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς. Ρεπορτάζ: Δημήτρης Ξαρλής, Χρήστος Κυριαζής

20:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Τόλης Χριστοφοράκης. Ρεπορτάζ: Ανδρέας Σερεβέτας, Γιώργος Μπιτσικώκος

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ , Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Μιχάλης Τσόχος. Ρεπορτάζ: Πάρης Τσελεπίδης, Πάνος Μάλαμας

18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ , Novasports 2. Περιγραφή: Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Λάμπος, Κωστής Μπότσαρης

20:00 Άρης – Ολυμπιακός , Novasports Prime. Περιγραφή: Άγγελος Στυλιάδης. Ρεπορτάζ: Ευγένιος Δαδαλιάρας, Βασίλης Κωνσταντόπουλος.

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος , Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Κώστας Ψάρρας. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Πάνος, Γιώργος Μπιτσικώκος



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