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Super League, πρόγραμμα και μεταδόσεις

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Ανά ημέρα, κανάλι και σπίκερ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η δράση στον δεύτερο γύρο της Super League ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το Αρης – Ολυμπιακός ενώ οι άλλοι… Ευρωπαίοι παίζουν σε Αγρίνιο (ΑΕΚ), Περιστέρι (ΠΑΟΚ) και Λεωφόρο (Παναθηναϊκός).

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 

  • 17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ, Novasports 2. Περιγραφή: Τάσος Μπαϊρακτάρης. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Νταλούκας
  • 18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός, Cosmote Sport 2. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς. Ρεπορτάζ: Δημήτρης Ξαρλής, Χρήστος Κυριαζής
  • 20:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Τόλης Χριστοφοράκης. Ρεπορτάζ: Ανδρέας Σερεβέτας, Γιώργος Μπιτσικώκος

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 

  • 17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Μιχάλης Τσόχος. Ρεπορτάζ: Πάρης Τσελεπίδης, Πάνος Μάλαμας
  • 18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, Novasports 2. Περιγραφή: Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Λάμπος, Κωστής Μπότσαρης
  • 20:00 Άρης – Ολυμπιακός, Novasports Prime. Περιγραφή: Άγγελος Στυλιάδης. Ρεπορτάζ: Ευγένιος Δαδαλιάρας, Βασίλης Κωνσταντόπουλος.
  • 21:00  Παναθηναϊκός – Βόλος, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Κώστας Ψάρρας. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Πάνος, Γιώργος Μπιτσικώκος

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Super League, πρόγραμμα και μεταδόσεις