Super League, πρόγραμμα και μεταδόσεις

Η δράση στον δεύτερο γύρο της Super League ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το Αρης – Ολυμπιακός ενώ οι άλλοι… Ευρωπαίοι παίζουν σε Αγρίνιο (ΑΕΚ), Περιστέρι (ΠΑΟΚ) και Λεωφόρο (Παναθηναϊκός).
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
- 17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ, Novasports 2. Περιγραφή: Τάσος Μπαϊρακτάρης. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Νταλούκας
- 18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός, Cosmote Sport 2. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς. Ρεπορτάζ: Δημήτρης Ξαρλής, Χρήστος Κυριαζής
- 20:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Τόλης Χριστοφοράκης. Ρεπορτάζ: Ανδρέας Σερεβέτας, Γιώργος Μπιτσικώκος
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
- 17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Μιχάλης Τσόχος. Ρεπορτάζ: Πάρης Τσελεπίδης, Πάνος Μάλαμας
- 18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ, Novasports 2. Περιγραφή: Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Λάμπος, Κωστής Μπότσαρης
- 20:00 Άρης – Ολυμπιακός, Novasports Prime. Περιγραφή: Άγγελος Στυλιάδης. Ρεπορτάζ: Ευγένιος Δαδαλιάρας, Βασίλης Κωνσταντόπουλος.
- 21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος, Cosmote Sport 1. Περιγραφή: Κώστας Ψάρρας. Ρεπορτάζ: Αποστόλης Πάνος, Γιώργος Μπιτσικώκος
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