Πόσοι είδαν το 0-0 του ΟΑΚΑ, με ΑΕΚ συνεχίζει ο ΑΝΤ1

Η τηλεθέαση του Παναθηναϊκός – Πλζεν και οι προσεχείς «ελληνικές» μεταδόσεις του ΑΝΤ1. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Σχετικώς καλούτσικη τηλεθέαση έφερε το βράδυ της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου στον ΑΝΤ1 η μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός – Πλζεν 0-0. Το ματς είδαν κατά μέσο όρο 578.000 τηλεθεατές με μέση τηλεθέαση 5,7% και μέσο τηλεμερίδιο (ήτοι, επί των ανοικτών δεκτών) 14,8%. Πάνω κάτω δηλαδή στα επίπεδα σχεδόν όλων των μεταδόσεων του ΑΝΤ1.

Ως τώρα ο ΑΝΤ1 έχει μεταδώσει τα…

Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4 (682.000 τηλεθεατές με 6,8% και 18,9%)

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1 (554.000 τηλεθεατές με 5,5% και 14,1%)

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1 (726.000 τηλεθεατές με 7,2% και 17,9%)

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 (655.000 τηλεθεατές με 6,5% και 16,1%)

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (613.000 τηλεθεατές με 6,1% και 15,5%)

Παναθηναϊκός – Πλζεν 0-0 (578.000 τηλεθεατές με 5,7% και 14,8%)

Ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει… στα κιτρινόμαυρα καθώς την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 22:00 θα μεταδώσει το ματς της ΑΕΚ με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, βράδυ που έχει μόνο αγώνες Conference League με την αυλαία της league phase.

Όσο για το 2026; Η αρχικά σκέψη στον ΑΝΤ1 είναι να μεταδοθεί στις 22/1 το ΠΑΟΚ – Μπέτις αντί του Φέρεντσβαρος – Παναθηναϊκός και στις 29/1 το Παναθηναϊκός – Ρόμα (αντί του Λιόν – ΠΑΟΚ) αλλά τούτα θα αποφασιστούν προσεχώς.

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