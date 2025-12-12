Το σχέδιο της Ελβετίας για κόφτη στον αριθμό του πληθυσμού: Τι θα συμβεί εάν ξεπεραστεί το πλαφόν των 10 εκατομμυρίων

Το σχέδιο θα τεθεί σε δημοψήφισμα και η τάση είναι προς το να εγκριθεί

Πολύ πριν αρχίσει να απασχολεί ευρύτερα την Ευρώπη, η Ελβετία είχε ήδη θέσει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Από τη δεκαετία του ’70, οι πολίτες είχαν κληθεί σε δημοψήφισμα για το αν θα έπρεπε να καθιερωθεί ανώτατο ποσοστό ξένων κατοίκων στη χώρα, Παρότι τα περισσότερα κόμματα τάχθηκαν ενάντια στο μέτρο, η πρόταση παραλίγο να εγκριθεί και τελικά απορρίφθηκε με μικρή διαφορά.

Σήμερα, το 2025, το ζήτημα επανέρχεται έντονα στην πολιτική ατζέντα, με πρωτοβουλία του Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP).