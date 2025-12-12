Βρες χρόνο να τα διαβάσεις: 3 βιβλία που πρέπει να κάνεις δώρο στον εαυτό σου στις γιορτές

Πάτα pause στις κάθε λογής οθόνης και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου…

Καθημερινά περνάμε ώρες μπροστά σε οθόνες, χαμένοι σε shorts και social media, χωρίς καν να το καταλάβουμε – και χωρίς πραγματική ξεκούραση. Τα smartphones είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι, ξεχνώντας να πατήσουμε pause και να χαθούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο, παρέα με ένα βιβλίο ή, ακόμα καλύτερα, με πολλά βιβλία.

Αυτή είναι η μαγεία της ανάγνωσης σε χαρτί: μπορείς να συγκεντρωθείς, να απομακρύνεις τον θόρυβο της καθημερινότητας και να γίνεις μέρος της ιστορίας, να τη ζήσεις πραγματικά.