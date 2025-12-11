Αυτό το ματς… έσπασε ταμεία στην Black Friday!

Με 16,3 εκατ. θεατές έκανε ρεκόρ… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Στις ΗΠΑ η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι μια μικρή γιορτή κατανάλωσης, χαμού, streaming και –όπως πλέον δείχνουν οι αριθμοί– NFL.

To παιχνίδι Bears – Eagles ήταν το πιο δυνατό Black Friday game που έχει δει το κοινό. Και όχι, δεν μιλάμε για κάτι οριακό. Μιλάμε για 16,33 εκατομμύρια ζευγάρια μάτια στο Amazon Prime Video, θεαματική άνοδος από τα 13,51 εκατ. πέρσι, πολύ μακριά από τα 9,61 εκατ. της πρεμιέρας του θεσμού το 2023. Τα always-on buzzwords του αμερικανικού αθλητικού μιντιακού οικοσυστήματος –NFL, streaming, Amazon Prime– κυκλοφόρησαν άνετα μέσα στην πλοκή.

Το παιχνίδι ήταν μάλιστα διαθέσιμο δωρεάν, χωρίς καν subscription, κάτι που έδωσε αέρα στο reach. Σύμφωνα με τη Nielsen, που φέτος για πρώτη φορά έχει full out-of-home μέτρηση και το νέο Big Data & Panel σύστημα, η καταγραφή ήταν πιο «βαριά», πιο πραγματική από ποτέ.

Το NFL έστειλε Amazon και Black Friday στη στρατόσφαιρα.

Ξεπέρασε 30 χρόνια τηλεοπτικής ιστορίας

Το Bears – Eagles peakαρε στα 20,08 εκατ., αριθμός που το κάνει το δημοφιλέστερο Black Friday sports event από το 1991. Μέχρι τώρα, το ρεκόρ κρατούσε το ΗΠΑ – Αγγλία στο Μουντιάλ του 2022 με 15,38 εκατ. επίσημα. Αν και τεχνικά, στο καθαρό 90λεπτο του soccer είχε 17,2 εκατ., το NFL πατάει πάνω στο νέο σύστημα μέτρησης, στη μεγαλύτερη out-of-home καταγραφή και στο Big Data boost.

Κι αν νομίζει κανείς ότι το NFL «κατάπιε» τα πάντα, η πραγματικότητα είναι ότι το Bears – Eagles ήταν πρώτο, αλλά όχι μοναχικό στο βάθρο. Το Texas A&M – Texas (13 εκατ.) στο ABC το ακολούθησε αρκετά κοντά, υπενθυμίζοντας ότι η Black Friday είναι μέρα… multi-sport. Απλώς, το NFL παραμένει ο βασιλιάς.

Παγκοσμίως, το Prime Video μέτρησε περίπου 1,06 εκατ. θεατές εκτός ΗΠΑ. Όχι πολλά, αλλά αρκετά για να δικαιολογήσουν τον όρο “global broadcast”.

Και δεύτερο Black Friday game;

Κι εδώ είναι το πραγματικό ζουμί. Ο Roger Goodell άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να το τραβήξουν κι άλλο. Όπως είπε στη Wall Street Journal, «θα κοιτάξουμε τα πάντα» και «αναμένονται αλλαγές». Όταν ο κομισάριος μιλάει έτσι, συνήθως κάτι ψήνεται.

Το Black Friday game ξεκίνησε επειδή το ζήτησε η Amazon. Ήθελε ένα δικό της τηλεοπτικό «μονοπώλιο» τη μεγαλύτερη εμπορική μέρα του χρόνου. Και δικαιώθηκε. Το NFL, όπως πάντα, προσαρμόζεται όταν μυρίζει χρήμα. Ένα δεύτερο παιχνίδι, πιθανότατα στο μεσημεριανό slot (Noon ET), θα έλυνε και το πρόβλημα του Sports Broadcasting Act του 1961, που απαγορεύει στο NFL να ακουμπά Παρασκευή βράδυ και Σάββατο κατά τη διάρκεια high school και college season.

Με άλλα λόγια; Το NFL έχει βρει μια χρυσοφόρα φλέβα. Η Amazon φυσάει από ευχαρίστηση. Οι αριθμοί είναι πανίσχυροι. Και η Black Friday μόλις έγινε το νέο «prime time» της Αμερικής, έστω κι αν παίζει απογευματάκι.

Δεν χρειάζεται να είσαι media analyst για να δεις τι έρχεται. Στο παιχνίδι Amazon VS παραδοσιακή τηλεόραση, κάθε record-breaking μέτρηση είναι πυρομαχικό. Η Prime Video ήθελε το Black Friday game για να τραβήξει εκατομμύρια μάτια, λογαριασμούς, data. Το πέτυχε. Το NFL ήθελε μια νέα χρυσή μέρα με broadcasting αποκλειστικότητας. Την έχει. Και όσο τα Big Data «μεγαλώνουν» τους αριθμούς, τόσο η αγορά θα γλιστράει περισσότερο προς το streaming.

Στην ουσία, η Black Friday έχει γίνει ένας μικρός Super Bowl της Amazon. Απλώς χωρίς διαφημίσεις των πέντε εκατομμυρίων. Για την ώρα τουλάχιστον.

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