Αρμάνι – Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, οι μεταδόσεις

H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ συνεχίζεται με την 15η αγωνιστική. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 15η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι (απόψε 11/12, 21:30) την ίδια στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» θα πάνε στη Βαρκελώνη για να κοντραριστούν με τη Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μονακό – Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (12/12, 21:30).

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

21:05 Μακάμπι – Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR , Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 Βαλένθια - Αναντολού Εφές, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:45 Παρί – Ζάλγκιρις, Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 Μονακό – Φενέρμπαχτσε, Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός , Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

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