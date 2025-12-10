Από τον ΑΝΤ1 το Παναθηναϊκός – Πλζεν

Οι μεταδόσεις των αγώνων ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει το απόλυτο των νικών ως τώρα στον πάγκο του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και καλείται να οδηγήσει την ομάδα του σε ένα ιδανικό φινάλε για το 2025. Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος ενώ ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης θα μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ.

Η εκπομπή ξεκινά στις 21:30 με καλεσμένο τον Γιάννη Στάνκογλου και θα συνεχιστεί μετά τη λήξη με την Αριάνα Παπαγιάννη και τον Γρηγόρη Ατρείδη να έχουν, κλασικά, μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, για να αναλύσουν και να σχολιάσουν τους αγώνες.

Φυσικά, και ο αγώνας του ΟΑΚΑ κι αυτός των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μεταδίδονται από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Το Cosmote Sport 3 θα μεταδώσει στις 19:45 τον αγώνα Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα και ρεπορτάζ Μιχάλη Μελισσίδη και το Cosmote Sport 4, την ίδια ώρα, το Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ σε περιγραφή Στέφανου Αβραμίδηυ και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα.

Το, δε, Παναθηναϊκός – Πλζεν μεταδίδεται Από το Cosmote Sport 5 σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου, σχόλιο Βασίλη Σαμπράκου και ρεπορτάζ Αποστόλη Πάνου και Έλενας Παπαδοπούλου.

Από τις 19:45 θα αρχίσει στο Cosmote Sport 1 η εκπομπή «Λεπτό προς Λεπτό» σε σχολιασμό Γιώργου Μπιτσικώκο και στο Cosmote Sport 2 το «European Football Show – Greek» με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε σπικάζ Τόλη Χριστοφοράκη.

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