Καϊράτ – Ολυμπιακός, η τηλεοπτική μετάδοση από την… παγωμένη Αστάνα

Τρίτη 9/12 στις 17:30. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης του Champions League θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στη μακρινή Αστάνα του Καζακστάν και υπό… πολικές θερμοκρασίες.

Εξ ου το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» θα ξεκινήσει στις 17:30 ώρα Ελλάδος (και 20:30 τοπική).

Ο αγώνας μεταδίδεται live από το Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Γιώργου Θαναηλάκη και ρεπορτάζ Δημήτρη Σπηλιόπουλου.

Από τις 16:00 θα ξεκινήσει η εκπομπή «UEFA Champions League Show» σε παρουσίαση Μιχάλη Τσόχου και Βασίλη Σαμπράκου με όλο το ρεπορτάζ και θα δώσει… πάσα στις 17:30 για τη μετάδοση. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα συνεχιστεί η εκπομπή με το… τρίτο ημίχρονο του παιχνιδιού.

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