Νέο ντοκιμαντέρ για τη Μάκλσφιλντ του Ρόμπι Σάβατζ

Τι περιλαμβάνει; Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το BBC Sport κυκλοφόρησε πρόσφατα τη συνέχεια του πρώτου του ντοκιμαντέρ για τη Μάκλσφιλντ, με τίτλο "Robbie Savage: Managing Macclesfield FC". Το ντοκιμαντέρ αυτό έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την αρχική ταινία που κατέγραψε την αναγέννηση του συλλόγου.

Το νέο ντοκιμαντέρ προσφέρει μια εις βάθος ματιά στις ζωές των παικτών, του προσωπικού και των φιλάθλων της αγγλικής ομάδας κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25. Ήταν μια κρίσιμη περίοδος για τον σύλλογο, ο οποίος είχε πετύχει διαδοχικές ανόδους το 2022 και το 2023, πριν γνωρίσει ήττα στα play offs το 2024.

Η σειρά δεν επικεντρώνεται μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά εξετάζει και προσωπικές ιστορίες. Ειδικότερα, αποκαλύπτεται πώς η μακροχρόνια φιλία μεταξύ του εμβληματικού Ουαλού Ρόμπι Σάβατζ (με τεράστια καριέρα σε Ντέρμπι Κάουντι και Λέστερ) και του ιδιοκτήτη του συλλόγου, Ρόμπερτ Σμέθαρστ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μάχη του Smethurst με τον εθισμό. Επιπλέον, ο Σάβατζ μιλά ανοιχτά για την κακοποίηση που υπέστη από τις εξέδρες κατά τη διάρκεια της πρώτης του σεζόν ως προπονητής.

Κεντρικό θέμα του ντοκιμαντέρ "Robbie Savage: Managing Macclesfield FC" είναι το πώς ο Σάβατζ διαχειρίζεται την πρώτη του σεζόν ως προπονητής. Η ταινία προσφέρει μια προσωπική και ανθρώπινη απεικόνιση των προσπαθειών του να καθοδηγήσει την ομάδα του μέσα από ποικίλες προκλήσεις.

Το "Robbie Savage: Managing Macclesfield FC" είναι διαθέσιμο για streaming στο BBC iPlayer και θα προβληθεί στο BBC3 απόψε, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 20:00 ώρα Αγγλίας, λογικά θα διανεμηθεί προσεχώς μέσω Netflix.

Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται σε φίλους του αθλητισμού μια διεισδυτική ματιά όχι μόνο στη διαχείριση ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και στην προσωπική ανθεκτικότητα και τη φιλία πέρα από τα όρια του αθλητισμού.

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