Μεταδόσεις Super League, δεσπόζει το Clasico της Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα, μεταδόσεις, σπίκερ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα (6/12) η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι», προτού πάνε στο Καζακστάν για το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι την Τρίτη 9/12 για την 6η αγωνιστική της league phase του UEFA Champions League, υποδέχονται τον ΟΦΗ.

Αύριο, Κυριακή 7/12 αγωνίζονται οι άλλοι Ευρωπαίοι. Η ΑΕΚ, πριν το ταξίδι στη Σαμψούντα, υποδέχεται τον Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός πάει στη Λάρισα πριν την υποδοχή της Πλζεν και, λίγο πριν το ταξίδι στη Βουλγαρία για τη Λουντογκόρερς, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Άρη στο Clasico της Θεσσαλονίκης. Και στο δεύτερο ντέρμπι μεταξύ τους μέσα σε τέσσερις ημέρες μετά το ισόπαλο 1-1 της league phase του Κυπέλλου την Τετάρτη. Ως pre game του ντέρμπι θα βγει από τις 18:00 η «Ώρα των πρωταθλητών» με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη και η εκπομπή θα συνεχιστεί μετά τη λήξη του.

Πρόγραμμα, μεταδόσεις, σπίκερ.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ , Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπαρίνι και ρεπορτάζ Δημήτρη Σπηλιόπουλο και Δημήτρη Ξαρλή

20:30 Βόλος – Κηφισιά, Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Τόλη Χριστοφοράκη και ρεπορτάζ Κώστα Γκουντούλα και Ανδρέα Σερεβέτα

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός , Novasports 2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Διονύση Στρούμπου

17:30 ΑΕΛ – Παναθηναϊκός , Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου και ρεπορτάζ Γιώργου Μπιτσικώκου και Αποστόλη Πάνου

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης , Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα και Σωτήρη Ταμπάκου

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός, Novasports Prime σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ Ευγένιου Δαδαλιάρα και Κωστή Μπότσαρη

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