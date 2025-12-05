Λαυρεντιάδης, η επιστροφή του «Λούα-Λούα» στην αγορά των ΜΜΕ

Οι άλλες μιντιακές επενδύσεις, οι κατηγορίες για κακουργηματική απιστία και η επάνοδος.

Γίνεται μεγάλη επάνοδος στα ΜΜΕ με την εξαγορά γνωστής εφημερίδας από μεγάλο εκδοτικό όμιλο — και όχι μόνο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μαζί με την εφημερίδα περνούν στον νέο ιδιοκτήτη και άλλα έντυπα του ομίλου, ενώ ακούγεται πως ίσως ακολουθήσουν κι επιπλέον τίτλοι.

Ο λόγος φαίνεται να είναι τόσο οι πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές όσο και η πρόθεση του εκδότη να διατηρήσει τα πολιτικού χαρακτήρα μέσα του και να προχωρήσει σε πώληση ή παραχώρηση μέρους των υπολοίπων. Και, όπως είναι γνωστό, δεν είναι λίγα.