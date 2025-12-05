Mega deal στην ψυχαγωγία - Η Netflix αγοράζει τη Warner Bros. έναντι 82,7 δισ. δολαρίων

Το Netflix ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, σε μία συμφωνία που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Η εξαγορά περιλαμβάνει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros., καθώς και την πλατφόρμα streaming HBO Max. Η συνολική αξία του deal εκτιμάται περίπου στα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη εξαγορά στον χώρο της ψυχαγωγίας μετά τη συμφωνία Disney–Fox το 2019, ύψους 71 δισ. δολαρίων.

Με τη συμφωνία αυτή, το Netflix αποκτά το δίκτυο HBO, καθώς και τη θρυλική βιβλιοθήκη του, στην οποία περιλαμβάνονται επιτυχημένες σειρές όπως The Sopranos και The White Lotus. Στο χαρτοφυλάκιό του θα προστεθούν επίσης τα ιστορικά στούντιο της Warner Bros. στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνιας και ένα τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών, ανάμεσά τους τα Harry Potter και Friends.

Η ολοκλήρωση του deal αναμένεται μετά την προγραμματισμένη απόσχιση των καναλιών καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros. Discovery – όπως τα CNN, TBS και TNT – διαδικασία που τοποθετείται χρονικά στο τρίτο τρίμηνο του 2026.