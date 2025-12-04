Γκάρι Λίνεκερ, η… μιντιακή επιστροφή

Το «The Rest Is Football» μετακομίζει στο Netflix για το Μουντιάλ 2026 με Γκάρι Λίνεκερ, Αλαν Σίρερ και Μίκα Ρίτσαρντς. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Για όποιον παρακολουθεί media, podcasts και ποδόσφαιρο ταυτόχρονα, η είδηση ήταν αναμενόμενη. Το «The Rest Is Football», το δημοφιλέστερο ποδοσφαιρικό podcast της Αγγλίας με πάνω από 7 εκατομμύρια μηνιαίες ακροάσεις, πάει στο Netflix και πιάνει… καθημερινή βάρδια για το Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η συνεργασία «κλειδώθηκε» μέσω WME, με το Netflix να αναλαμβάνει τόσο την ημερήσια βίντεο παραγωγή όσο και τη διανομή της audio εκδοχής στο Spotify, Apple Podcasts και όλες τις μεγάλες πλατφόρμες.

Η εκπομπή θα γυρίζεται στη Νέα Υόρκη, με την τριάδα των Γκάρι Λίνεκερ, Αλαν Σίρερ και Μίκα Ρίτσαρντς να κάνει αυτό που ξέρει: ανάλυση, τρολάρισμα, καλεσμένους και σχόλια από κάθε γωνιά του τουρνουά. Το στοίχημα είναι απλό: Netflix και Μουντιάλ, ίσον ένα από τα ισχυρότερα αγγλικά brands στο sports podcasting. Ένας γάμος που, επικοινωνιακά, γράφει.

Από το BBC στο Netflix, με μια καταιγίδα στη μέση

Η μετακίνηση δεν είναι τυχαία. Ο Λίνεκερ είχε ανακοινώσει την πρόωρη αποχώρησή του από το BBC τον Μάιο, μετά τη θύελλα που προκάλεσε ανάρτησή του με αναφορά σε ζήτημα αντισημιτισμού. Η υπόθεση έκανε θόρυβο, ο Άγγλος πρώην σταρ των γηπέδων ζήτησε συγγνώμη, αλλά η σχέση με το BBC είχε ήδη ραγίσει. Έτσι, ο άνθρωπος που επί δεκαετίες ήταν η βιτρίνα των αγγλικών τηλεοπτικών ποδοσφαιρικών μεταδόσεων, θα δει το Μουντιάλ όχι πια από το Λονδίνο αλλά από τη Νέα Υόρκη και για λογαριασμό της μεγαλύτερης streaming πλατφόρμας στον πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, ετοιμάζει και το νέο του game show «The Box» για το ITV. Ο Λίνεκερ περνάει ένα από τα πιο φορτωμένα μιντιακά εξάμηνά του, αλλά το μεγάλο «στοίχημα» είναι ξεκάθαρα το Netflix.

Το σχέδιο του Netflix: όχι αγώνες, αλλά ποδοσφαιρικό οικοσύστημα

Το Netflix δεν έχει (και δεν πρόκειται να έχει) δικαιώματα live αγώνων για το Μουντιάλ 2026. Αυτό όμως δεν το εμποδίζει να διεκδικεί κοινό που διψά για ποδοσφαιρικό περιεχόμενο. Η συνταγή:

καθημερινό show σε real time,

βιντεοκεντρική παραγωγή υψηλού ρυθμού,

ένα brand που ήδη έχει πιστό κοινό και τεράστια viral δυναμική.

Άλλωστε, το Netflix «ζεσταίνει μηχανές» στον αθλητισμό: έχει πάρει τα δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων Γυναικών 2027 και 2031 σε ΗΠΑ και Καναδά, ενώ παράλληλα δυναμώνει το κομμάτι των video podcasts. Η πρόσφατη συμφωνία με Spotify και «The Ringer» για να φέρει στο Netflix τον Bill Simmons, τον Zach Lowe και τα υπόλοιπα μεγάλα NBA podcasts, δείχνει πού πάει το παιχνίδι: όχι απλά streaming σειρών, αλλά ένα πλήρες sports-media οικοσύστημα.

Από το DAZN στο Netflix: η νέα εποχή των sports podcasts

Το «The Rest Is Football» είχε εμφανιστεί σε οθόνη πρώτη φορά στο DAZN, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ Συλλόγων. Η συνεργασία κράτησε λίγους μήνες, μέχρι η Goalhanger (η εταιρεία του Λίνεκερ που παράγει την εκπομπή) να βρει τον επόμενο σταθμό της. Μετά και την αποχώρηση του Λίνεκερ από το BBC, το στοίχημα ήταν να βρεθεί ένας partner που θα δώσει παγκόσμια διανομή και έντονη οπτική ταυτότητα. Το Netflix ταιριάζει απόλυτα.

Παράλληλα, το podcast διατηρεί τα δικαιώματα των στιγμιοτύπων της, όπου ο Λίνεκερ παρουσιάζει εβδομαδιαία video-first εκπομπή με στιγμιότυπα και σχόλια. Έτσι, το brand «The Rest Is» έχει ήδη επεκταθεί σε ποδόσφαιρο, πολιτική, οικονομία, ιστορία και entertainment. Το Netflix απλώς το εκτοξεύει σε global scale.

Το Netflix δεν θέλει να γίνει αθλητικός broadcaster. Θέλει να γίνει το μέρος όπου συζητάς για τον αθλητισμό. Και η αρχή γίνεται με τρία από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού σχολιασμού.

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