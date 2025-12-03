Μεταδόσεις EuroLeague με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ συνεχίζεται με την 14η αγωνιστική. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για μία ακόμη μοναδική μπασκετική παράσταση με την 14η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια.

Αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχονται στο ΣΕΦ την πρωταθλήτρια Ευρώπης του Σάρας Γιασικεβίτσιους (Πέμπτη 4/12, 21:15) ενώ, 24 ώρες μετά, ο «επτάστερος» του Εργκίν Αταμάν θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (Παρασκευή 5/12, 21:15).

Η μπασκετική εκπομπή «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου με τον θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 Μονακό-Παρί, Novasports2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 Ολυμπιακός -Φενέρμπαχτσε, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα, Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR -Βαλένθια, Νovasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Μιντιάρχης