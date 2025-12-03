Μεταδόσεις EuroLeague με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για μία ακόμη μοναδική μπασκετική παράσταση με την 14η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια.
Αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχονται στο ΣΕΦ την πρωταθλήτρια Ευρώπης του Σάρας Γιασικεβίτσιους (Πέμπτη 4/12, 21:15) ενώ, 24 ώρες μετά, ο «επτάστερος» του Εργκίν Αταμάν θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (Παρασκευή 5/12, 21:15).
Η μπασκετική εκπομπή «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου με τον θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague.
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
- 19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 20:30 Μονακό-Παρί, Novasports2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
- 21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα, Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια, Νovasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή
- 21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα