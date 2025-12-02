Σκόπιμη αλλαγή των αριθμών: Το ανορθόδοξο τρικ κατά της ακρίβειας που πρότεινε ο Economist το ‘κανε πρώτη η Γαλλία

Καμιά φορά όταν η πραγματικότητα δεν αλλάζει, αυτό που χρειάζεται να αλλάξει είναι η όψη της

Όσο κι αν προσπαθούμε να συνηθίσουμε την ακρίβεια, τα ράφια εξακολουθούν να λειτουργούν σαν απότομη υπενθύμιση της πραγματικότητας.

Σήμερα, οι καταναλωτές δείχνουν περισσότερο εκνευρισμένοι απ’ ό,τι στην κορύφωση της κρίσης ακρίβειας. Η ζημιά έχει ήδη γίνει: οι τιμές εκτοξεύτηκαν μεταξύ 2020 και 2024, και πλέον δεν υπάρχει επιστροφή, με πολλά προϊόντα να φαίνονται σχεδόν εξωφρενικά ακριβά. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται κάτι τέτοιο, και γνωρίζουμε ένα «τρικ» που είχαν χρησιμοποιήσει οι Γάλλοι για την διαχείριση του ζητήματος.