Ο Μπέος βγήκε στον αέρα και τρόλαρε με το «καλημέρα» την Ανθή Βούλγαρη «Γεια σας κύρια Παπαδοπούλου» (vid)

Φουριόζος και με κέφι εμφανίστηκε ο Αχιλλέας Μπέος στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη στο Mega το πρωί της Τρίτης.

Ο δήμαρχος Βόλου βγήκε στον αέρα για να μιλήσει για τα Χριστούγεννα στον Βόλο και τη φωταγώγηση της πόλης και είχε όρεξη για τρολάρισμα.

«Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα στην εκπομπή σας, στους τηλεθεατές, κύριε Χασαπόπουλε, κυρία Παπαδοπούλου», τόνισε με την Βούλγαρη να τον σταματά και να αναρωτιέται «η Παπαδοπούλου είμαι εγώ κύριε Μπέο; Εμένα με λένε Βούλγαρη».

«Ε, συγγνώμη, σε μπέρδεψα με την τραγουδίστρια» είπε ο Μπέος και στο στούντιο ξέσπασαν σε γέλια, με τον δήμαρχο Βόλου να συνεχίζει λέγοντας στη Βούλγαρη «έχω μάθει ότι είσαι και από την πόλη».