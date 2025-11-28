Μεταδόσεις Super League, ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Πρόγραμμα, κανάλια, σπίκερ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Super League συνεχίζεται με μεγάλο ντέρμπι. Αθηναϊκό! Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής, ίδια ημέρα που οι έτεροι «Ευρωπαίοι», Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, δοκιμάζονται σε Αγρίνιο και Λιβαδειά αντίστοιχα.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

17:30 ΟΦΗ – Βόλος , Cosmote Sports 2 σε περιγραφή του Αλκη Τσαβδαρά και ρεπορτάζ των Δημήτρη Ξαρλή και Σωτήρη Ταμπάκου

19:30 Άρης – ΑΕΛ , Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 Κηφισιά – Πανσερραϊκός, Cosmote Sports 1 σε περιγραφή Τόλη Χριστοφοράκη και ρεπορτάζ των Μιχάλη Μελισσίδη και Ανδρέα Σερεβέτα

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR , Novasports 2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός , Cosmote Sports 1 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπαρίνι και ρεπορτάζ Πάρη Τσελεπίδη και Δημήτρη Σπηλιόπουλου

19:00 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ , Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Κωστή Μπότσαρη

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Cosmote Sports 1 σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα και ρεπορτάζ των Αποστόλη Πάνου, Πάνου Μάλαμα και Ανδρέα Σερεβέτα

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