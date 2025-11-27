Μετά τα ματς πατάς Play: Το Ertflix ανέβασε την ταινία των 6 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ που προκάλεσε χαμό

Είναι στη λίστα των ταινιών που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή στο Ertflix

Η συνήθειά μας να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη φρίκη και το αποτρόπαιο, τόσο μέσα από την αληθινή ζωή όσο και μέσα από την τέχνη, ίσως σήμερα να μην μας ξαφνιάζει, όμως δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που μια τέτοια θεματολογία προκαλούσε έντονο σοκ.

Μια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η ταινία που απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Όσκαρ) ως καλύτερη παραγωγή. Η επιλογή αυτή προκάλεσε ένα θετικό κλονισμό τόσο για την καλλιτεχνική της αναγνώριση όσο και για το βαρύ περιεχόμενό της, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του μηνύματος που μετέφερε.

Δείτε εδώ για ποια ταινία πρόκειται