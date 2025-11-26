Φιορεντίνα – ΑΕΚ, η τηλεοπτική μετάδοση

Τι ετοιμάζει ο ΑΝΤ1; Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 22:00 «φιλοξενεί» ζωντανά τον αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Conference League ανάμεσα στη Φιορεντίνα και την ΑΕΚ.

Μετά από δύο διαδοχικούς αγώνες εντός έδρας, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την πιο απαιτητική δοκιμασία της στη league phase της διοργάνωσης, στην Ιταλία, απέναντι στην έμπειρη Φιορεντίνα. Η Ένωση χρειάζεται ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα την διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης, μετά το στραβοπάτημα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, είναι όμως με ανεβασμένη ψυχολογία έχοντας χτίσει νικηφόρο σερί στις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Μπορεί στην Ευρώπη οι «βιόλα» να έχουν δύο νίκες σε τρεις αγώνες, όμως τα αποτελέσματά τους στην Serie A έφεραν αλλαγή στον πάγκο της ομάδας. Η Φιορεντίνα δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης μετά από 12 αγώνες πρωταθλήματος, γι’ αυτό και ο Πάολο Βανόλι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία αντί του Στέφανο Πιόλι. Η ΑΕΚ θα ψάξει την υπέρβαση έχοντας στο πλευρό της αρκετούς Έλληνες φιλάθλους, που θα βρεθούν στις εξέδρες του «Αρτέμιο Φράνκι».

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 θα είναι ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στη Φλωρεντία, Μανώλης Σφακάκης και στο ρεπορτάζ και τον σχολιασμό ο Μιχάλης Τσίγκρης.

Τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσει η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ από την Ιταλία και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης υποδέχονται τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και τον Αλέξη Σπυρόπουλο, για να αναλύσουν και να σχολιάσουν τις αναμετρήσεις των τριών ελληνικών ομάδων.

Ακόμα, θα προβληθούν τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Στουρμ Γκρατς και εκτενές ρεπορτάζ από τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη ζωντανά από το ΟΑΚΑ ενώ ο Θωμάς Μίχος θα μεταφέρει όλα όσα θα έχουν συμβεί στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μπραν στην Τούμπα.

Μιντιάρχης