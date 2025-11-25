Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, η τηλεοπτική μετάδοση

Τετάρτη στις 22:00, και σε δύο κανάλια. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Από τη μια ένα γήπεδο sold out σε χρόνο dt και από την άλλη φανέλα που «γράφει» 15 κατακτήσεις Champions League. Για τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα ραντεβού με την ιστορία και, ταυτόχρονα, ίσως η τελευταία μεγάλη ευκαιρία να γυρίσει το έργο στη μάχη της πρόκρισης. Στον αντίποδα, η «βασίλισσα» ήρθε λαβωμένη, με μόλις έναν καθαρό στόπερ στην αποστολή, γκρίνια για τον προπονητή της και την αίσθηση ότι ένα άσχημο βράδυ στην Αθήνα μπορεί να ανοίξει εσωτερικές πληγές.

Για το megaλο κανάλι στην περιγραφή θα είναι ο Αντώνης Κατσαρός. Από τις 21:00 ξεκινά η εκπομπή ως pre game και θα συνεχιστεί μετά τη λέξη του ματς με τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών, αλλά και τα καλύτερα στιγμιότυπα από όλες τις αναμετρήσεις της βραδιάς. Παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης. Για το Cosmote Sport 2 περιγράφει ο Γιώργος Θαναηλάκης και στο ρεπορτάζ θα είναι οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Έλενα Παπαδοπούλου και Δημήτρης Ξαρλής.

Μιντιάρχης