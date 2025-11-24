Διήμερο με ματσάρες στο Champions League

Ξεχωρίζουν τα Άρσεναλ – Μπάγερν και Τσέλσι – Μπαρτσελόνα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League έρχεται το διήμερο 25-26/11 στην Cosmote TV.

Από ελληνικού ενδιαφέροντος, ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η κόντρα ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπαρτσελόνα που ισοβαθμούν στους 7 βαθμούς, καθώς και η «μάχη» ανάμεσα στις πανίσχυρες Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου.

Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Cosmote Sport θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από πλούσια ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές.

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, πριν και μετά τη λήξη των ματς, με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45 με τον Γιάννη Κυφωνίδη και 22.00 με τον Μιχάλη Τσόχο) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Τρίτη 25/11

Άγιαξ-Μπενφίκα (19:45, Cosmote Sport 2)

Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45, Cosmote Sport 3)

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 2)

Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 3)

Νάπολι-Καραμπάγκ (22:00, Cosmote Sport 5)

Μπόντο Γκλιμτ-Γιουβέντους (22:00, Cosmote Sport 6)

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ (22:00, Cosmote Sport 7)

Μαρσέιγ-Νιούκαστλ (22:00, Cosmote Sport 8)

Σλάβια Πράγας-Μπιλμπάο (22:00, Cosmote Sport 9)

Τετάρτη 26/11

Πάφος-Μονακό (19:45, Cosmote Sport 3)

Κοπεγχάγη-Καϊράτ Αλμάτι (19:45, Cosmote Sport 5)

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 2) & 4Κ)

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 3)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ (22:00, Cosmote Sport 4)

Λίβερπουλ-PSV Αϊντχόφεν (22:00, Cosmote Sport 5)

Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ (22:00, Cosmote Sport 7)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα (22:00, Cosmote Sport 8)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Κλαμπ Μπριζ (22:00, Cosmote Sport 9)

Μιντιάρχης