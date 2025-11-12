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Ο Κυριακού, το «Ράδιο Αρβύλα» και ο καβγάς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

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Τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία δεν πηγαίνουν καλά τελευταία, όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά και… μιντιακά.

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Ο Κυριακού, το «Ράδιο Αρβύλα» και ο καβγάς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη