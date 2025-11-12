Μικρούτσικος: «Χρωστάω τον ΟΤΕ και το ηλεκτρικό κι αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι» (vid)

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε ανοιχτά για τις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, παρά το γεγονός ότι εργάζεται και λαμβάνει μισθό.

Μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο αυξανόμενο κόστος ζωής και στις δυσκολίες που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. «Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε πού έχει πάει το κρέας; Τα προϊόντα; Στις 20 του μήνα έχουν αναρωτηθεί πώς ζει αυτός ο κόσμος;» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ακόμη και οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο ζει χωρίς ρεύμα, καθώς δεν έχει καταφέρει να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του.

«Εγώ αυτή τη στιγμή, που είμαι εργαζόμενος - άρα θεωρούμαι προνομιούχος - χρωστάω τον ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου. Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έγινε κάποιο μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον!» δήλωσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε ακόμη στην ακρίβεια στα τρόφιμα, τα καύσιμα και τους λογαριασμούς ενέργειας, καλώντας - όπως είπε - «να αλλάξει πρώτα απ’ όλα η αντιπολίτευση».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ανδρέας Μικρούτσικος μιλά δημόσια για τα οικονομικά του προβλήματα. Πριν από μερικούς μήνες, σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, είχε αναφερθεί εκ νέου στις δυσκολίες που πέρασε τα τελευταία χρόνια και στην προσπάθειά του να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Πηγή: ethnos.gr