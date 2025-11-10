Εκπομπή-φωτιά απόψε στο Open: Το «11 Αυτοί-11 εμείς» έρχεται με αποκαλύψεις

Το «11 Αυτοί, 11 Εμείς» απόψε ανεβαίνει στο στούντιο με διάθεση να ανοίξει φακέλους, να τραβήξει γραμμές και να δώσει εικόνα για όσα κινούνται στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκπομπή που δεν χαμηλώνει ένταση, την κρατά εκεί που πρέπει, για να φωτίζει τα κρίσιμα.

Ο απόηχος της νίκης του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ περνά από την ανάλυση του Αλέξη Σπυρόπουλου, ο οποίος κοιτάζει το παιχνίδι πέρα από το προφανές και αποτυπώνει όσα μένουν συνήθως έξω από το κάδρο.

Στη Λεωφόρο, ο Λάμπρος Γκαραγκάνης μεταφέρει όλα τα στοιχεία για τις διοικητικές εξελίξεις και το πότε θα τοποθετηθεί δημόσια ο Γιάννης Αλαφούζος.

Στον ΠΑΟΚ, ο Κώστας Βασιλόπουλος φέρνει τις τελευταίες πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζει την αποκάλυψη για τη νέα Τούμπα που ήδη προκαλεί συζητήσεις.

Στην ΑΕΚ, ο Κώστας Κετσετζόγλου αναλύει το μέλλον του Γιόνσον και το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο στρατόπεδο της Ένωσης.

Στον Ολυμπιακό, ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί ποιοι παίκτες μπαίνουν πρώτοι στο πλάνο των ανανεώσεων και τι σηματοδοτεί η σειρά των κινήσεων.

Στη διαιτησία και το παρασκήνιο, ο Σάββας Λιβάνιος και ο Θάνος Μπλούνας ανοίγουν τον φάκελο της 10ης αγωνιστικής, με όσα είδαμε και όσα είπε ο Λανουά για τις φάσεις που προκάλεσαν θόρυβο.

Οι μεταγραφές και οι φήμες περνούν από το ραντάρ του Βαγγέλη Μίχου, ενώ ο Βασίλης Παπαθεοδώρου έρχεται, ως συνήθως, με ατάκες-φωτιά που βάζουν πλαίσιο στη συζήτηση και κλείνουν εκκρεμότητες.

Τα μηνύματα των τηλεθεατών θα διαβαστούν και θα απαντηθούν ζωντανά, ενώ οι καθιερωμένες δημοσκοπήσεις δίνουν ξανά τον παλμό της εξέδρας.

Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Τσαντάκης και η Έλβη Μιχαηλίδου, ενώ την αρχισυνταξία υπογράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Στις 11:15 στο OPEN. Απόψε, σηκώνουμε το καπάκι της αγωνιστικής και βλέπουμε τι πραγματικά βράζει μέσα.