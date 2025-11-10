Τηλεοπτική… επανάσταση στο Βέλγιο, οι ομάδες σκέφτονται δικό τους κανάλι

Το αδιέξοδο με τη DAZN και η σκέψη των συλλόγων να ακολουθήσουν το γαλλικό μοντέλο αυτοδιαχείρισης. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ενώ η Κλαμπ Μπριζ και η Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ κοντράρουν γίγαντες στο Champions League, στο εσωτερικό της χώρας οι Βέλγοι φίλαθλοι δυσκολεύονται να δουν... το ίδιο τους το πρωτάθλημα. Από φέτος, όλα τα παιχνίδια της Jupiler Pro League προβάλλονται αποκλειστικά από το DAZN, τη γνωστή βρετανοαμερικανική streaming πλατφόρμα που κατέχει τα δικαιώματα έως το 2030.

Μόνο που το κόστος – 35 ευρώ τον μήνα ή 300 ευρώ τον χρόνο – σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία με παρόχους όπως Proximus και Telenet, έχει οδηγήσει σε μαζική δυσαρέσκεια. Οι μη συνδρομητές έχουν πρόσβαση μόνο σε στιγμιότυπα μέσω της RTBF, έπειτα από συμφωνία του Σεπτεμβρίου.

Ο εφιάλτης του «μαύρου» στην οθόνη

Σύμφωνα με τη Le Soir, η DAZN ζητά επαναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου λόγω απογοητευτικών συνδρομών και αποτυχημένων sublicensing deals. Το πρόβλημα είναι ότι το ετήσιο ποσό των 84,6 εκατ. ευρώ αποτελεί κρίσιμη πηγή εσόδων για τα κλαμπ — και υπάρχει πλέον φόβος ότι το DAZN δεν θα πληρώσει τη δόση του Νοεμβρίου, κάτι που θα μπορούσε να αφήσει το βελγικό ποδόσφαιρο... εκτός αέρα.

Το σενάριο θυμίζει έντονα ό,τι συνέβη φέτος το καλοκαίρι στη Γαλλία. Εκεί, το DAZN προσπάθησε να αναδιαπραγματευθεί το συμβόλαιό της για τη Ligue 1 επικαλούμενο πειρατεία και μειωμένα έσοδα. Το αποτέλεσμα; Η συμφωνία κατέρρευσε μετά από μόλις μία σεζόν και οι γαλλικές ομάδες δημιούργησαν δικό τους κανάλι, που μέσα σε έναν μήνα ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο συνδρομητές.

Οι Βέλγοι μελετούν το ίδιο μοντέλο

Αν το DAZN τελικά αποχωρήσει πρόωρα, η Pro League εξετάζει να βαδίσει στα ίδια βήματα. Σύμφωνα με τη Het Nieuwsblad, οι 12 ομάδες της πρώτης κατηγορίας έχουν ήδη μελετήσει τη δημιουργία δικής τους εταιρείας media, που θα αναλάβει τη μετάδοση των αγώνων. Προς το παρόν, στόχος τους είναι να ολοκληρωθεί η σεζόν χωρίς ρήξη – όμως η υπομονή εξαντλείται.

Ο βετεράνος σύμβουλος τηλεοπτικών δικαιωμάτων Πιερ Μαές εξηγεί: «Το να στήσεις ένα κανάλι σήμερα είναι πιο εύκολο από ποτέ. Το δύσκολο είναι το οικονομικό σκέλος. Αν ο στόχος είναι να προσελκύσεις το κοινό που δεν θέλει να πληρώσει τη DAZN, δηλαδή τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, το πρόβλημα μένει ίδιο – απλώς αλλάζει ο μεσάζων».

Τα μεγάλα ψάρια δεν πεινάνε, τα μικρά όμως…

Οι μεγάλοι όπως η Κλαμπ Μπριζ ή η Άντερλεχτ δεν ζουν από τα εγχώρια τηλεοπτικά. Για άλλες ομάδες όμως, τα χρήματα αυτά αποτελούν 70-80% του προϋπολογισμού. Αν χαθεί αυτή η ροή, ή θα μειώσουν μισθούς ή θα οδηγηθούν σε κατάρρευση. «Η συνέπεια θα είναι η πτώση της ποιότητας στο γήπεδο», προειδοποιεί ο Μαές.

Εξαγώγιμο προϊόν; Μάλλον όχι

Η δημιουργία ενός βελγικού «league channel» θα μπορούσε να βελτιώσει την προβολή στο εξωτερικό; «Δύσκολα», απαντά ο ειδικός. «Τα διεθνή δικαιώματα πωλούνται γύρω στο 1 εκατ. ευρώ ετησίως — δεν είναι αμελητέο, αλλά δεν υπάρχει πραγματικό περιθώριο ανάπτυξης». Η αλήθεια είναι πως το βελγικό ποδόσφαιρο, όσο δυναμικά κι αν εμφανίζεται στην Ευρώπη, παραμένει εσωστρεφές. Αν η DAZN τελικά αποχωρήσει, οι ομάδες θα χρειαστεί να επιλέξουν: ρίσκο με αυτοδιαχείριση ή κατάρρευση των εσόδων.

Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη σεζόν θα καθορίσει αν το Βέλγιο θα έχει τηλεοπτικό ποδόσφαιρο — ή απλώς αναμνήσεις από αυτό.

Μιντιάρχης