Με Γκούμα και Τουρσουνίδη η «Αθλητική Κυριακή»

Θα σχολιάσουν το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές Γιάννης Γκούμας και Γιώργος Τουρσουνίδης θα είναι οι προσκεκλημένοι του Πέτρου Μαυρογιαννίδη και της Χριστίνας Βραχάλη στην «Αθλητική Κυριακή», την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 23:00.

Θα σχολιάσουν το κρίσιμο ντέρμπι Παναθηναϊκού – ΠΑΟΚ για τη Super League και, φυσικά, όλη την επικαιρότητα.

Στην πιο παλιά αθλητική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, θα να ενημερωθείτε για όλα τα νέα από τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ, με ζωντανές συνδέσεις και αποκλειστικά ρεπορτάζ. Επίσης, για όλα τα γκολ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, νέα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, τα Ολυμπιακά αθλήματα και πολλά ακόμη θέματα από τον κόσμο του αθλητισμού.

Συν, όλο το ρεπορτάζ από την κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που θα μεταδώσει αποκλειστικά η ΕΡΤ.

Μιντιάρχης