Βελιγράδι απόψε, ΣΕΦ την Παρασκευή – Οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 9η αγωνιστική με ελληνοσερβικές μονομαχίες και Clasico.
O Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στο Βελιγράδι, εκεί όπου θα αναμετρηθεί απόψε με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ την Παρτίζαν (7/11, 21:15). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το Clasico, Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (7/11, 21:30).
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 20:00 Ντουμπάι-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:30 Μπασκόνια-Βίρτους Μπολόνια, Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:45 Παρί-Μπάγερν, Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 22:00 Μακάμπι-Μονακό, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
- 19:30 Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα