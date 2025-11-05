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Βελιγράδι απόψε, ΣΕΦ την Παρασκευή – Οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague

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Μπασκετική πανδαισία με ελληνοσερβικές «μονομαχίες» και Clasico στην EuroLeague.

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 9η αγωνιστική με ελληνοσερβικές μονομαχίες και Clasico.

O Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στο Βελιγράδι, εκεί όπου θα αναμετρηθεί απόψε με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ την Παρτίζαν (7/11, 21:15). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το Clasico, Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (7/11, 21:30).

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 20:00 Ντουμπάι-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 21:30 Μπασκόνια-Βίρτους Μπολόνια, Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:45 Παρί-Μπάγερν, Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 22:00 Μακάμπι-Μονακό, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

  • 19:30 Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή
  • 21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Μιντιάρχης

 

Βελιγράδι απόψε, ΣΕΦ την Παρασκευή – Οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague