«Το Σόι σου» ήταν μόνο η αρχή: Η δεύτερη σειρά του ALPHA που επιστρέφει μετά από 17 χρόνια

Μετά την εντυπωσιακή επιστροφή της σειράς, «Το Σόι σου», που σάρωσε σε τηλεθέαση την περασμένη Παρασκευή, ο Alpha φαίνεται αποφασισμένος να επενδύσει δυναμικά στη νοσταλγία.

Διαβάστε ποια είναι η δεύτερη σειρά που επιστρέφει με ένα κλικ στο θέμα του dailymedia.com.gr