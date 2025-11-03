Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν, η τηλεοπτική μετάδοση

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το UEFA Champions League επιστρέφει το διήμερο 4-5/11 με την 4η αγωνιστική της league phase. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη 4/11 στο «Γ. Καραϊσκάκης» την PSV Αϊντχόφεν, σέντρα στις 22:00 με μετάδοση από το Cosmote Sport 2 και με στόχο την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Από τις 21:00 θα βγει pre game εκπομπή σε παρουσίαση Αντρέα Παλομπαρίνι. Τον αγώνα περιγράφει ο Γιώργος Θαναηλάκης και στο ρεπορτάζ θα είναι οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Έλενα Παπαδοπούλου και Γιώργος Μπιτσικώκος.

Ολυμπιακός… και στα ερτζιανά

Και ο Interwetten Ελλάδα Sports 94,3 αλλά και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα είναι δίπλα στους «ερυθρόλευκους» και θα μεταδώσουν ραδιοφωνικά τη σπουδαία αναμέτρηση.

Στην περιγραφή του αγώνα για τον Interwetten Ελλάδα Sports 94,3 θα είναι ο Θέμης Παλιούρας και στο σχόλιο ο Δημοσθένης Καρμοίρης. Στο ρεπορτάζ ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος και σχολιάζουν μετά τη λήξη οι Γιώργος Χελάκης, Μάνος Σταραμόπουλος και Κώστας Σαμοθράκης. Για τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 περιγράφει ο Ηρακλής Αντύπας, μετά τη λήξη του αγώνα οι ρεπόρτερ δίνουν το στίγμα τους και, κατόπιν, ανοίγουν οι γραμμές για τους ακροατές ως και τις 02:00 τα ξημερώματα.

Μιντιάρχης