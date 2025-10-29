DAZN και FIFA ξανασυστήνουν το FIFA+: Η νέα «παγκόσμια έδρα του ποδοσφαίρου» από το 2026

Με «σφραγίδα» Σαουδικής Αραβίας η νέα εποχή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής μετάδοσης. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Από το 2026, το FIFA+, η «παραμελημένη» streaming πλατφόρμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, επιστρέφει ανανεωμένη, αυτή τη φορά μέσα από το DAZN. Το deal ανακοινώθηκε επίσημα μετά από συνάντηση του Τζιάνι Ινφαντίνο, του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και του Λεν Μπλαβάτνικ, ιδιοκτήτη του DAZN.

Το αποτέλεσμα; Ένα νέο ψηφιακό hub με τίτλο “Global Home of Football”, που θα αξιοποιεί τις υποδομές του DAZN και θα προσφέρει ζωντανή και on-demand κάλυψη από πάνω από 100 εθνικές ομάδες και πρωταθλήματα, με πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο, backstage στιγμές, αναλύσεις και ντοκιμαντέρ.

Freemium ή premium: δύο μοντέλα για τους φιλάθλους

Η νέα υπηρεσία θα λειτουργεί με διπλό μοντέλο πρόσβασης, συνδυάζοντας δωρεάν και συνδρομητικά πακέτα.

Οι χρήστες θα απολαμβάνουν multilingual ενημέρωση, με ωριαία δελτία, εβδομαδιαίες εκπομπές ανάλυσης, και φυσικά αρχειακό και πρωτότυπο υλικό που θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις, ιστορικά αφιερώματα και behind-the-scenes παραγωγές.

Ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκραφστρεμ, δήλωσε: «Η καινοτομία είναι στο DNA μας και μαζί με το DAZN φέρνουμε ακόμη περισσότερο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο, εμπειρία και ψυχαγωγία στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο».

Οι οικονομικές λεπτομέρειες (που δεν ειπώθηκαν)

Η FIFA δεν αποκάλυψε το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας, ωστόσο η στρατηγική συνεργασία συνδέεται ευθέως με τα σαουδαραβικά κεφάλαια που έχουν ριχτεί τα τελευταία χρόνια στο DAZN.

Η SURJ, επενδυτικός βραχίονας του Saudi Public Investment Fund (PIF), έχει επενδύσει 1 δισ. δολάρια για την απόκτηση μεριδίου στο DAZN — μια εταιρεία που παρά τα τεράστια έξοδα, δείχνει να ανακάμπτει με την υποστήριξη του Ριάντ.

Το ίδιο ποσό (1 δισ.) κόστισε και η αγορά των δικαιωμάτων του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το οποίο μεταδόθηκε αποκλειστικά από το DAZN.

Ο Ινφαντίνο, οι ισχυροί φίλοι και το... μαγικό ποδόσφαιρο

Η νέα συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικοοικονομικής σχέσης FIFA – Σαουδικής Αραβίας, που ενισχύεται διαρκώς. Ο Ινφαντίνο, σε περιοδεία του στο Ριάντ, συναντήθηκε με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, παρακολούθησε τον αγώνα Αλ Ιτιχάντ – Αλ Νασρ, και έδωσε το «παρών» στο Future Investment Initiative (FII9) — το ετήσιο φόρουμ που παρουσιάζει το νέο πρόσωπο της σαουδαραβικής οικονομίας.

Εκεί, μιλώντας μπροστά σε ηγέτες όπως ο Πολ Καγκάμε της Ρουάντα, ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι «το ποδόσφαιρο δεν είναι μια απλή μπάλα, αλλά ένα μαγικό εργαλείο που μεταμορφώνει χώρες».

Μια φράση που προκάλεσε σχόλια, καθώς ο Καγκάμε —γνωστός για την αυταρχική του διακυβέρνηση— έχει χρησιμοποιήσει το άθλημα ως εργαλείο πολιτικού εξωραϊσμού μέσω χορηγιών σε ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Στο φόρουμ παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, ενισχύοντας την αφρικανική παρουσία στο γεωπολιτικό δίκτυο της FIFA.

Σαουδική εποχή στο ποδόσφαιρο

Η σχέση Ινφαντίνο – Μπιν Σαλμάν δεν περιορίζεται σε επενδύσεις και φιλοφρονήσεις. Το Μουντιάλ 2034 έχει ήδη δοθεί στη Σαουδική Αραβία χωρίς αντίπαλη υποψηφιότητα, μετά από διαδικασία-εξπρές. Η χώρα εδραιώνεται ως δεύτερη ποδοσφαιρική υπερδύναμη της Μέσης Ανατολής μετά το Κατάρ, φιλοδοξώντας να γίνει το νέο κέντρο του αθλήματος και των media.

Ο Ινφαντίνο, που τελευταία επιδεικνύει τη φιλία του με ισχυρούς ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει αποφασισμένος να χτίσει το δικό του «ποδοσφαιρικό Νταβός».

Το νέο FIFA + μέσα από το DAZN δεν είναι απλώς μια τεχνολογική ή εμπορική συνεργασία. Είναι το επόμενο βήμα στη στρατηγική ενοποίηση του ποδοσφαίρου, της πολιτικής ισχύος και των επενδυτικών κεφαλαίων. Μια «παγκόσμια έδρα του ποδοσφαίρου» που, αν μη τι άλλο, θα έχει τη δική της σημαία: πράσινη, χρυσή και σαουδαραβική…

Η νέα πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλους δωρεάν παγκοσμίως, με την επιλογή πρόσβασης σε premium περιεχόμενο επί πληρωμή: από τα τελευταία γκολ μέχρι τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και τα νέα σε πραγματικό χρόνο, μέχρι την ευκαιρία να συνδεθούν με άλλους οπαδούς μέσω περιεχομένου που δημιουργείται από influencers και ιστορίες από τους τομείς του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

