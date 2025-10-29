«Ενώπιος Ενωπίω» με… Αχιλλέα Μπέο

Ο δήμαρχος Βόλου στον ΑΝΤ1 καλεσμένος του Χατζηνικολάου. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Το «Ενώπιος Ενωπίω» επιστρέφει για φέτος στον ΑΝΤ1, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα και ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τον Αχιλλέα Μπέο.

Ο ανατρεπτικός δήμαρχος Βόλου αφηγείται την πολυτάραχη ζωή του.

Η Αμερική, τα δύο διαζύγια, η ενασχόλησή του με τον χώρο της νύχτας, η επιστροφή στην Ελλάδα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο.

Πώς κατάφερε να εκλεγεί τρεις φορές Δήμαρχος Βόλου;

Τι λέει για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, που προκαλούν πλήθος αντιδράσεων;

Αυτά ανέφερε το δελτίο Τύπου, θα δούμε αν είπε κάτι για την ομάδα του Βόλου και τη Super League γενικότερα…

