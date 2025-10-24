Αλλάζει ώρα μετάδοσης η «Αθλητική Κυριακή»

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η ώρα αλλάζει για όλη την Ελλάδα και… αλλάζει και για την «Αθλητική Κυριακή»…

Από την Κυριακή 26 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή, η μακροβιότερη αθλητική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης δίνει νέο ραντεβού με τους φίλους του αθλητισμού, στις 23:00 (αντί για 22:00).

Λογικό καθότι σχεδόν πάντα εκείνη την ώρα δεν είχε ολοκληρωθεί το βραδινό ματς της αγωνιστικής, και συχνά το πιο σημαντικό.

Στο τιμόνι της εκπομπής, οι Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Χριστίνα Βραχάλη μεταφέρουν τον παλμό των γηπέδων, με τον Αντώνη Πανούτσο στον σχολιασμό και τον Παναγιώτη Βαρούχα στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων.

Μιντιάρχης