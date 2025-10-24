Συνεχίζει με Παναθηναϊκό ο ΑΝΤ1, θα δείξει και το ματς στο Μάλμε

Η τηλεθέαση του αγώνα με τη Φέγενορντ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

726.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν από τον ΑΝΤ1 τον αγώνα του Παναθηναϊκού στο Ρότερνταμ και την ήττα με 3-1 από τη Φέγενορντ. Κατά μέσο όρο είχε τηλεθέαση 7,2% και τηλεμερίδιο (επί των ανοικτών δεκτών) 17,9%. Ένα ματς που άλλαξε βέβαια κάμποσες φορές ώρες έναρξης.

Ως τώρα ο ΑΝΤ1 έχει μεταδώσει τα Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός (682.000 τηλεθεατές με 6,8% και 18,9% αντίστοιχα) και Θέλτα – ΠΑΟΚ (554.000 τηλεθεατές με 5,5% και 14,1% αντίστοιχα).

Και ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει… παναθηναϊκά, βάσει προγραμματισμού καθώς την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 19:45 θα μεταδώσει το Μάλμε – Παναθηναϊκός (το ίδιο βράδυ παίζουν ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς και ΠΑΟΚ – Γιανγκ Μπόις). Και, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 22:00 θα μεταδώσει το Φιορεντίνα – ΑΕΚ (το ίδιο βράδυ παίζουν ΠΑΟΚ – Μπραν και Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς).

Μιντιάρχης