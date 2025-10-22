Παύλος Τσίμας για Διονύση Σαββόπουλο: «Αποχαιρετώ ένα κομμάτι του εαυτού μου»

«Σαββόπουλος – Long Play» τιτλοφορείται ο κύκλος έξι βιογραφικών εκπομπών του αφιερώματος που ξεκίνησε να ετοιμάζει από τον περασμένο Απρίλιο ο Παύλος Τσίμας για τον Διονύση Σαββόπουλο.

Ο Παύλος Τσίμας, με αφορμή το αφιερωματικό ντοκιμαντέρ στον «Νιόνιο» της Ελλάδας, τον Διονύση Σαββόπουλο μίλησε με συγκίνηση στο αποψινό κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ για τον σπουδαίο τραγουδοποιό που έφυγε χθες (21.10.2025) από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

«Αποχαιρετώντας τον Διονύση Σαββόπουλο, είναι σαν να αποχαιρετούμε ένα κομμάτι του εαυτού μας και μάλιστα το πιο νεανικό, το πιο ζωντανό και ανήσυχο», είπε ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Η γενιά μας, έμαθε να ερμηνεύει τον κόσμο και τον εαυτό μας λέγοντας τραγούδια του. Αποχαιρετούμε και τον εαυτό μας μαζί του, ένα κομμάτι του. Είναι μια ορφάνια», συμπλήρωσε και αναφέρθηκε εκτενώς για την περίοδο που συνεργάζονταν μαζί του με αφορμή το «Σαββόπουλος – Long Play».

«Δουλεύοντας μαζί του για το ντοκιμαντέρ, αγάπησα περισσότερο αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος σε αυτή της φάσης της ζωής του ήταν τόσο γαληνεμένος μέσα του, είχε σκεφτεί τόσο βαθιά αυτό που είχε κάνει.

Είχε διάθεση να συγχωρέσει τους πάντες, να ζητήσει συγγνώμη από τους πάντες. Αποχαιρετώ ένα κομμάτι του εαυτού μου, έναν άνθρωπο που μας σημάδεψε και τον οποίο θαύμαζα απεριόριστα. Τον αγάπησα προσωπικά τόσο πολύ», είπε μεταξύ άλλων.

