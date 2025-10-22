Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, Λιλ - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Αμπερντίν, μεταδόσεις και περιγραφές

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, γράφει για τη… σούπερ ελληνική Πέμπτη

Europa League και Conference League επιστρέφουν την Πέμπτη 23/10, με την Cosmote TV να φιλοξενεί τους αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, καθώς και 8 ακόμα ματς των δύο διοργανώσεων ενώ ο ΑΝΤ1 μεταδίδει παράλληλα τον αγώνα του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ για να αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο του ολλανδικού πρωταθλήματος, Φέγενορντ (19.45, Cosmote Sport 3 και ΑΝΤ1), η οποία μετράει δύο ήττες στη φετινή διοργάνωση. Για την Cosmote TV περιγράφει ο Κώστας Ψάρρας και στο ρεπορτάζ θα είναι ο Αποστόλης Πάνος. Για τον ΑΝΤ1 στην περιγραφή της αναμέτρησης θα είναι οι Μανώλης Σφακάκης και Αλέξης Σπυρόπουλος και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης.

Λίγο αργότερα (22.00, Cosmote Sport 5), ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στη Γαλλία τη Λιλ του Ολιβιέ Ζιρού, που προέρχεται από 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στη League Phase. Περιγράφει ο Σωτήρης Κωσταβάρας, στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Μελισσίδης.

Η, δε, ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην «OPAP Arena» την Αμπερντίν (19.45, Cosmote Sport 4), με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει με ήττα τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του UEFA Conference League. Περιγράφει ο Μιχάλης Τσόχος, σχολιάζει ο Βασίλης Σαμπράκος και στο ρεπορτάζ θα είναι οι Πάνος Μάλαμας, Έλενα Παπαδοπούλου και Ανδρέας Σερεβέτας.

Οι τηλεθεατές της Cosmote TV θα έχουν στη διάθεσή τους τις εκπομπές «European Football Show» (18.00 & 00.05, Cosmote Sport 2) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Αντρέα Παλομπαρίνι και «European Football Show Greek Edition» (19.45 & 22.00, Cosmote Sport 2) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, με πλούσιο ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλες τις αναμετρήσεις (19.45 & 22.00, Cosmote Sport 1).

