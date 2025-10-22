Συγκινήθηκε ο Λιάγκας μιλώντας με τον Πλακιά - «Λειτουργώ σαν να είχα στο τρένο δικούς μου ανθρώπους»

Μία έντονα φορτισμένη στιγμή είχε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τετάρτης (22.10.2025) στον «αέρα» της εκπομπής «Το πρωινό» που μεταδίδεται καθημερινά από τον ΑΝΤ1 και ο λόγος δεν ήταν άλλος από τα Τέμπη.

Αφορμή στάθηκε η παρουσία του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έχει χάσει τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο Γιώργος Λιάγκας συγκινήθηκε από τα όσα είχε ο χαροκαμένος πατέρας και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Η συζήτηση με τον Νίκο Πλακιά που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών συγκίνησε τον παρουσιαστή της εκπομπής.

«Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και θέλω να σου πω ότι έτσι λειτουργώ δυόμιση χρόνια, σαν να είχα κι εγώ δικό μου άνθρωπο μέσα στο τρένο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας εμφανώς συγκινημένος.

«Ξέρεις κάτι στο τέλος της ημέρας δεν θέλουμε να μας πούνε κρίμα, να μας λυπηθούν και για μας η ζωή συνεχίζεται. Βέβαια δεν συνεχίζεται αρτιμελής, θα συνεχίζεται πάντα χωρίς αυτά τα 3 τα κορίτσια που βλέπουμε. Που τα βλέπω μόνο όταν βγαίνουν στις εκπομπές γιατί σπίτι μου δεν έχω ούτε φωτογραφίες. Συγγνώμη αλλά δεν μπορούμε ακόμα να δεχτούμε ακόμα, τι έχουμε χάσει, τι μας έχει συμβεί», είπε μεταξύ άλλων στην κουβέντα του με τον Γιώργο Λιάγκα ο Νίκος Πλακιάς.

