Παντρεύτηκε ο Νώντας Παπαντωνίου – Αυτή είναι η εντυπωσιακή σύζυγός του (Pics)

Παντρεύτηκε ο Νώντας Παπαντωνίου – Αυτή είναι η εντυπωσιακή σύζυγός του

Ο Νώντας Παπαντωνίου διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, make-up artist και επιχειρηματία Αλεξία Μηλιώτη.