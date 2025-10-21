MENU
Παντρεύτηκε ο Νώντας Παπαντωνίου – Αυτή είναι η εντυπωσιακή σύζυγός του (Pics)

Ο Νώντας Παπαντωνίου διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, make-up artist και επιχειρηματία Αλεξία Μηλιώτη.

