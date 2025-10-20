80.000 περισσότεροι είδαν Παναθηναϊκό από ό,τι Ολυμπιακό

Πόσοι είδαν τα Κολοσσός – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Πανιώνιος; Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Την Κυριακή έπαιξαν και οι δύο «αιώνιοι» για την Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Κολοσσό με 90-67 και μάλιστα αυτή τη φορά το κλειστό της Ρόδου είχε πολύ κόσμο, εν αντιθέσει με τις άδειες εξέδρες στο Super Cup.

Ο, δε, Ολυμπιακός επικράτησε με 81-66 του Πανιώνιου στο… βροχερό ΣΕΦ.

Και τα δύο ματς μετέδωσε live η ΕΡΤ2 Σπορ. Τον «επτάστερο» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 209.000 τηλεθεατές, με μέση τηλεθέαση 2,1% και μέσο τηλεμερίδιο (επί των ανοικτών δεκτών) 7,1% και τον αγώνα των «ερυθρόλευκων» 129.000 αντίστοιχα, με 1,3% και 4,9% αντίστοιχα.

Μιντιάρχης