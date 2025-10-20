Οικολόγοι πήγαν τον Πορτοσάλτε στο ΕΣΡ μετά τα σχόλιά του για τους λύκους (vid)

Σε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) προχώρησε η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία κατά του Άρη Πορτοσάλτε, για σχόλια που έκανε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ σχετικά με την παρουσία λύκων στην Πάρνηθα.

Όπως αναφέρει η ομοσπονδία, σχολιάζοντας βίντεο που έδειχνε ελάφι σε λίμνη και λύκους στην όχθη, ο Άρης Πορτοσάλτε ανέφερε μεταξύ άλλων ότι “ήρθαν οι οικολόγοι και φέρανε και τα λυκάκια”, και ότι “οικολογικές οργανώσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρώπη έβαλαν άγρια ζωή στα βουνά”.

Σύμφωνα με την καταγγελία, πρόκειται για ψευδείς ισχυρισμούς που αναπαράγουν έναν παραπλανητικό και επικίνδυνο μύθο για τον άνθρωπο και τη φύση και δυσφημούν περιβαλλοντικές και φιλοζωικές οργανώσεις”.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει πως η άγρια ζωή είναι αναπόσπαστο μέρος των βουνών, πολύτιμο για την οικολογική ισορροπία, και χαρακτηρίζει “ανεπίτρεπτους” τέτοιους ισχυρισμούς από μέσο εθνικής εμβέλειας, προειδοποιώντας ότι έχουν πολύ σοβαρές και επικίνδυνες προεκτάσεις, καθώς “μπορούν να πυροδοτήσουν αυτόκλητους ‘ρυθμιστές’ που θανατώνουν ζώα, με τεράστιο κόστος για ολόκληρη την αλυσίδα της φύσης.

“Άλλοι είναι αυτοί που εκτρέφουν, ‘απελευθερώνουν’ και ‘εμπλουτίζουν’ οικοτόπους χωρίς μέριμνα για τις συνέπειες στη φύση”, υπογραμμίζει η ΠΦΠΟ, που επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες.

