Κόστος 0 ευρώ, τηλεθέαση 30%: Το ποσοστό της ελληνικής σειράς που έκανε τους ανθρώπους του ALPHA να τρίβουν τα μάτια τους

Την ώρα που ο ανταγωνισμός θεριεύει και πλέον επιτυχία θεωρείται ακόμα και το 16% τηλεθέαση σε πρεμιέρα, μία τηλεοπτική σειρά έρχεται να αποδείξει πως το παιχνίδι… παίζεται αλλιώς.

Διαβάστε για ποια πρόκειται με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr