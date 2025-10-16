Αρπάχτηκαν στον αέρα Βερύκιος και Μεσσαροπούλου - «Μη γίνεσαι φρουρός της κυβερνήσεως», «Δεν σου επιτρέπω» (vid)

Τίνα Μεσσαροπούλου και Δήμος Βερύκιος «αρπάχτηκαν» στον αέρα του «Happy Day» όταν ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε στη συνάδελφό του.

Οι τόνοι ανέβηκαν και τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ προσπάθησαν να σβήσουν τη «φωτιά» που πήγαινε για λίγο να φουντώσει.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αντέδρασε όταν ο Δήμος Βερύκιος της ζήτησε «να μην γίνεται φρουρός της κυβέρνησης». Όπως είπε η δημοσιογράφος, δεν χωράει πλάκα σε τέτοιου είδους ζητήματα και τοποθετήσεις.

Όλα ξεκίνησαν στο ξεκίνημα της κουβέντας με τον Δήμο Βερύκιο, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από τις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών στη χώρα μας. «Δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει Τίνα μου. Πατάτες από την Αίγυπτο, τομάτες από την Τουρκία, μήλα από την Ιταλία, μαρούλια από την Ολλανδία» είπε αρχικά ο δημοσιογράφος κι αναφέρθηκε στη δήλωση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή ότι λόγω των καινούργιων ελέγχων αναβάλλονται επ αόριστον οι πληρωμές.

«Αφού πληρώθηκαν» αποκρίθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου και σε αυτό το σημείο άναψαν τα αίματα! «Άσε με να ολοκληρώσω! Μη γίνεσαι φρουρός της κυβερνήσεως με τέτοιο τρόπο» ανέφερε με ένταση ο Δήμος Βερύκιος.

«Δεν σου επιτρέπω Δήμο!» απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου. «Θα την πεις και φιλοκυβερνητική» είπε γελώντας ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Δεν χωράει πλάκα σε αυτό» αποκρίθηκε η δημοσιογράφος. «Άσε με να ολοκληρώσω. Για σένα θέλω να πω» συνέχισε ο Δήμος Βερύκιος. «Δεν με ενδιαφέρει τι θέλεις να πεις. Εγώ σου απαντάω σε αυτό που είπες. Που θα με πεις και φρουρό»…

Υπενθυμίζεται πως η Τίνα Μεσσαροπούλου είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Μυλωνάκη, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

Πηγή: newsit.gr