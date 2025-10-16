Φοινικούντα: Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο - «Σε έχω βάλει στο μάτι» (vid)

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου δολοφονήθηκε ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 60χρονος επιστάτης του χώρου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ρεπόρτερ της εκπομπής "Αποκαλύψεις" του ANT1 βρέθηκε στο κάμπινγκ όπου έγινε το διπλό φονικό, ωστόσο δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον ανιψιό του 68χρονου θύματος.

"Κλείσ΄ το, θα το σπάσω, είναι ιδιωτικός χώρος, απαγορεύεται, έρχεται η αστυνομία". "Όλοι έξω εκτός κάμπινγκ, έρχεται η αστυνομία. Εσένα σε έχω βάλει στο μάτι", ακούγεται να λέει.

Το περιστατικό εξόργισε τον παρουσιαστή Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος ανέφερε στον αέρα της εκπομπής "Σε έχω βάλει στο μάτι είπατε στη δημοσιογράφο που έκανε το ρεπορτάζ; Εσείς δεν θέλετε την αλήθεια; Kαι ζητούσατε ταυτότητα; Tι είστε, όργανο της τάξης; Ή μήπως κάτι άλλο συμβαίνει; Ούτε το γεγονός ότι είναι γυναίκα δεν σεβαστήκατε; Eίναι αυτή συμπεριφορά;".

#apokalypseis #φοινικουντα Ο ανιψιός θυμα 🫢να αρχίσει να ετοιμάζεται για βραχιολάκια ..ύποπτη αυτη η επιθετική συμπεριφορά του στην @EleneKaranikola pic.twitter.com/ZKG8YOMZX1 — alloparmeni 🫦💄 (@alloparmeni_3) October 15, 2025

Πηγή: thetoc.gr