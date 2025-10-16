Φοινικούντα: Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο - «Σε έχω βάλει στο μάτι» (vid)

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ρεπόρτερ της εκπομπής "Αποκαλύψεις" του ANT1 βρέθηκε στο κάμπινγκ όπου έγινε το διπλό φονικό, ωστόσο δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον ανιψιό του 68χρονου θύματος.
"Κλείσ΄ το, θα το σπάσω, είναι ιδιωτικός χώρος, απαγορεύεται, έρχεται η αστυνομία". "Όλοι έξω εκτός κάμπινγκ, έρχεται η αστυνομία. Εσένα σε έχω βάλει στο μάτι", ακούγεται να λέει.
Το περιστατικό εξόργισε τον παρουσιαστή Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος ανέφερε στον αέρα της εκπομπής "Σε έχω βάλει στο μάτι είπατε στη δημοσιογράφο που έκανε το ρεπορτάζ; Εσείς δεν θέλετε την αλήθεια; Kαι ζητούσατε ταυτότητα; Tι είστε, όργανο της τάξης; Ή μήπως κάτι άλλο συμβαίνει; Ούτε το γεγονός ότι είναι γυναίκα δεν σεβαστήκατε; Eίναι αυτή συμπεριφορά;".
Πηγή: thetoc.gr