Tέλος εποχής για τo MTV: Το κανάλι που άλλαξε τη μουσική, την τηλεόραση και μια ολόκληρη γενιά

Αν μεγαλώσατε τη δεκαετία του ’80 ή του ’90, τότε σίγουρα έχετε σταθεί μπροστά από την οθόνη περιμένοντας την πρεμιέρα του νέου βίντεο κλιπ του αγαπημένου σας καλλιτέχνη.

Στην πάνω γωνία, το λογότυπο του MTV — ένα πολύχρωμο "M"— έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη του εκπομπή, το μουσικό κανάλι που άλλαξε τη σχέση της μουσικής με την εικόνα, ετοιμάζεται να κατεβάσει ρολά, καθώς άλλαξε ο κόσμος γύρω του.

Η ανακοίνωση της Paramount Global –ιδιοκτήτριας του δικτύου– ότι στα τέλη του 2025 θα διακοπεί η μετάδοση πέντε μουσικών καναλιών του MTV στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Λατινική Αμερική, σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας εποχής. Στον αέρα θα παραμείνει μόνο το MTV HD, εστιάζοντας πλέον κυρίως σε ριάλιτι.

Η τηλεοπτική επανάσταση των 80’s

Ήταν 1η Αυγούστου 1981, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ακούστηκε για πρώτη φορά από τις οθόνες το «Ladies and gentlemen, rock and roll». Ο παρουσιαστής Μαρκ Γκούντμαν προλόγιζε τη μετάδοση του πρώτου βίντεο στην ιστορία του MTV: το «Video Killed the Radio Star» των Buggles. Η επιλογή αποδείχθηκε προφητική. Το τραγούδι σήμανε την αρχή του τέλους για το ραδιόφωνο ως αποκλειστικό μέσο διάδοσης της μουσικής, και ταυτόχρονα την απαρχή ενός νέου, οπτικοακουστικού σύμπαντος.

