Καταιγίδα στον ΣΚΑΪ: Τρομερές κατηγορίες για mobbing από την Ευλαμπία Ρέβη

Αναπόφευκτη η νομική σύγκρουση μεταξύ των πρώην παρουσιαστών της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και του ΣΚΑΪ.

Διαβάστε για τις κατηγορίες για mobbing από την Ευλαμπία Ρέβη με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr