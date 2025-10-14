Ιστορική, τηλεοπτική αλλαγή! Το NBA αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο του NBA TV

Θα μεταδώσει 60 αγώνες κανονικής περιόδου. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το ΝΒΑ παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα με ζωντανούς αγώνες και μπασκετικό περιεχόμενο που θα ενσωματωθεί στη νέα έκδοση της streaming εφαρμογής NBA App, αλλά και στο καλωδιακό κανάλι NBA TV.

Η είδηση είναι σημαντική, καθώς το NBA δεν είχε επιχειρησιακό έλεγχο του NBA TV ή των streaming υπηρεσιών του από το 2008 – τη διαχείριση την είχε αναλάβει η Warner Bros. Discovery (και προηγουμένως οι WarnerMedia και Time Warner).

Με τις νέες τηλεοπτικές συμφωνίες του NBA, η WBD έμεινε κατά κύριο λόγο εκτός, και νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει τον έλεγχο του NBA TV και της NBA App στη λίγκα για τη σεζόν 2025–2026.

Το NBA TV θα μεταδώσει 60 αγώνες κανονικής περιόδου, ξεκινώντας στις 25 Οκτωβρίου με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Θάντερ να επισκέπτονται τους Ατλάντα Χοκς, καθώς και αγώνες από το WNBA και το αναπτυξιακό πρωτάθλημα του NBA, το G League.

Θα υπάρξει επίσης ένα νέο κεντρικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με τίτλο «The Association», με παρουσιαστές και συνεργάτες όπως οι MJ Ακόστα-Ρουίζ, Ντέιβιντ Φιτζάλε, Κρις Χέινς. Το «The Association» ουσιαστικά αντικαθιστά το «NBA Gametime Live», την εκπομπή-ναυαρχίδα που παρήγαγε το TNT Sports για το κανάλι.

Το κανάλι θα μεταδίδει επίσης διεθνείς αγώνες από τη National Basketball League (NBL) της Αυστραλίας, τη Ligue Nationale de Basket (LNB) της Γαλλίας, την Basketball Bundesliga (BBL) της Γερμανίας, τη Liga ACB της Ισπανίας, την Chinese Basketball Association (CBA) και την Korean Basketball League (KBL).

«Το NBA TV και η NBA App έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν ένα διασυνδεδεμένο, παγκόσμιο κέντρο μπασκετικής κάλυψης, προσφέροντας ασταμάτητη πρόσβαση σε ζωντανούς αγώνες, πρωτότυπα προγράμματα και αποκλειστικό περιεχόμενο από τα παρασκήνια», δήλωσε η Σάρα Ζάκερτ, ανώτερη αντιπρόεδρος του NBA και επικεφαλής της NBA App. «Η πλατφόρμα streaming της NBA App θα προσφέρει μια αδιάκοπη, ψηφιακή εμπειρία για τους φιλάθλους, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο».

Μιντιάρχης