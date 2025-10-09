Η πρώτη συνέντευξη του Γιάννη στην ελληνική τηλεόραση

Πότε θα προβληθεί; Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι ο Γιάννης Αντετοκουνμπο, ο οποίος δίνει μία αποκλειστική προσωπική συνέντευξη για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Γιάννης ανοίγει την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, λόγω της μεταναστευτικής τους κατάστασης και της οικονομικής ανέχειας, αλλά και για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του η πίστη του στον Θεό. Στη συνέχεια, αναφέρεται με αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση στη γνωριμία και τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλάει και για την επαγγελματική του πορεία στην Αμερική, για το πώς ξεκίνησε να παίζει στο ΝΒΑ και πώς τελικά κατάφερε να πετύχει, ξεκινώντας από το μηδέν. Αναφέρεται και στη στήριξη που είχε από τον μάνατζέρ του, ο οποίος είναι στο πλευρό του από τα 15 του χρόνια, βοηθώντας όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του. Τέλος, αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια με τους Μιλγουόκι Μπακς και εκφράζει τη μεγάλη του επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Μιντιάρχης